E-commerce в деталях: Великобритания. Центр онлайн-торговли

Редакция PaySpace Magazine публикует последнюю статью спецпроекта, посвященного электронной коммерции и платежам в Западной Европе

Когда-то Великобритания была ведущим промышленным государством мира, но сейчас в экономике страны доминирует сектор услуг — в частности, финансовые сервисы. 23 июня 2016 года Великобритания стала первой в истории страной, проголосовавшей за выход из Европейского союза. Потенциальное влияние этого решения на британскую экономику, особенно на Лондон, нельзя недооценивать. Одни эксперты считают, что покинув ЕС, Британия перестанет быть центром мирового финтеха. Другие уверены, что местная финансовая индустрия продолжит процветать. Как британцы относятся к финансам сегодня — читайте далее.

Распространение финансовых сервисов

До недавнего времени в Великобритании не было стратегии в отношении доступа к финансовым услугам. Но в 2015 году правительственный комитет опубликовал ряд рекомендаций по принятию закона. Несмотря на то, что 99% населения имеют банковские счета, а 62% — пользуется кредитными картами, некоторые группы (например, недавние иммигранты и люди с низким достатком) по-прежнему имеют трудности с вовлеченностью в финансовую систему.

Распространение смартфонов и интернета

Благодаря наличию у 74% населения смартфонов, Великобритания является одним из самых мобильных рынков онлайн-шоппинга в Западной Европе. Сейчас 91,6% населения имеют доступ к Интернету. При этом скорость варьируется от 40 Мбит/с в городах вплоть до 1 Мбит/с в отдаленных местах. В связи с этим правительство обязалось к 2020 году обеспечить высокоскоростным широкополосным подключением 90% домохозяйств.

Покупки онлайн

Достигнув в 2014 году объема продаж в 157 млрд долл (30% от всех онлайн-продаж в регионе), Великобритания стала крупнейшим рынком электронной коммерции в Западной Европе. На интернет-магазины приходится 11% всех розничных продаж — самая высокая доля во всей Западной Европе. Почти 95% населения Великобритании хоть раз совершали покупки в Интернете. При этом лишь 33% британцев готовы покупать онлайн у зарубежных продавцов. Это может быть связано с более высокими сборами и сроками доставки, ведь Великобритания отделена от континентальной Европы. Несмотря на это, британский онлайн-рынок является третьим по популярности среди онлайн-покупателей по всему миру.

Платежи в интернете

На сегодняшний день наиболее распространенным способом оплаты в Великобритании являются кредитные и дебетовые карты. Электронные кошельки не сильно прижились в стране. А вот платежи наличными еще сравнительно популярны.

Хотите узнать больше о том, как в Европе развита электронная коммерция — читайте статьи нашего спецпроекта. Все материалы о разных странах Западной Европы уже собраны в разделе E-commerce Западной Европы в деталях.

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По материалам: PPRO — PAYMENTS & E-COMMERCE REPORT WESTERN EUROPE 2016