Amazon запускает специальный портал для б/у товаров

Пилотный проект Amazon по продаже товаров, бывших в употреблении, будет протестирован в Индии

Amazon запускает пилотный проект «Sell as Individual» в Индии в городе Бангалор, который позволит пользователям продавать б/у товары через веб-сайт.

Amazon будет заниматься упаковыванием и доставкой товаров от продавцов к покупателям, сообщает портал androidauthority.com.

Комиссия за продажу будет составлять 0,15 доллара за продажу товаров, стоимостью до 15 долларов, 0,75 доллара на товары, стоимостью от 15 до 73,34 доллара и 1,5 доллара на товары, стоимостью более 73,34 доллара.

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Ранее сообщалось о том, что Amazon запатентовал летающие склады.

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По материалам thepaypers.com