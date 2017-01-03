Amazon запускает специальный портал для б/у товаров

Пилотный проект Amazon по продаже товаров, бывших в употреблении, будет протестирован в Индии
Amazon запускает пилотный проект «Sell as Individual» в Индии в городе Бангалор, который позволит пользователям продавать б/у товары через веб-сайт.
Amazon будет заниматься упаковыванием и доставкой товаров от продавцов к покупателям, сообщает портал androidauthority.com.
Комиссия за продажу будет составлять 0,15 доллара за продажу товаров, стоимостью до 15 долларов, 0,75 доллара на товары, стоимостью от 15 до 73,34 доллара и 1,5 доллара на товары, стоимостью более 73,34 доллара.
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Ранее сообщалось о том, что Amazon запатентовал летающие склады.
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По материалам thepaypers.com