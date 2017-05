Amazon запускает свои инновационные магазины без касс в Европе

Магазины без касс Amazon Go появятся в Великобритании

Существуют веские основание полагать, что Amazon запускает свои инновационные продуктовые магазины без касс Amazon Go в Великобритании. Во-первых, Бюро по вопросам интеллектуальной собственности Великобритании утвердило заявку Amazon на использование слогана «No lines. No checkout. (No, seriously.)» («Нет очередей. Нет касс. (Нет, на самом деле»).

Amazon также подала заявку на использование еще трех слоганов: «No queue. No checkout. (No seriously.)» («Нет очередей. Нет касс. (Нет, на самом деле»), «Every queue is a defect» и «Every line is a defect.» («Любая очередь — это недостаток»). Amazon использовала аналогичные слоганы при запуске своих инновационных магазинов в США в декабре прошлого года.

Напомним, в уникальном магазине Amazon Go нет привычного обслуживающего персонала и касс, чтобы оплатить товары при выходе.

Чтобы скупиться в Amazon Go, необходимо на входе просканировать QR-код из специального приложения на смартфоне. Этот код идентифицирует покупателя. Далее можно просто взять все необходимые товары с полок и выйти из магазина — Amazon автоматически определяет, товары, приобретенные потребителем, с помощью технологий компьютерного зрения и глубокого обучения.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что потребители готовы променять банки на Apple, Google и Amazon. Около трети британских потребителей готовы доверить свои финансы крупнейшим ИТ-компаниям Amazon, Google, Facebook и Apple. 48% респондентов хотят, чтобы банки делились данными о клиентских операциях с доверенными третьими сторонами, если бы при этом потребители получали более персонализированный сервис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назван самый быстро развивающийся проект компании Amazon

По материалам ecommercenews.eu