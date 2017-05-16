Потребители готовы променять банки на Apple, Google и Amazon

Клиенты банков готовы доверить свои финансы крупнейшим технологическим компаниям мира

Около трети британских потребителей готовы доверить свои финансы крупнейшим ИТ-компаниям Amazon, Google, Facebook и Apple. 48% респондентов хотят, чтобы банки делились данными о клиентских операциях с доверенными третьими сторонами, если бы при этом потребители получали более персонализированный сервис.

Такие результаты выявило исследование компании Mulesoft, в котором приняли участие 2 тыс респондентов.

Данная тенденция в основном касается потребителей в возрасте от 18 до 34 лет, 45% которых готовы пользоваться банковскими услугами от новых провайдеров.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, на чём зарабатывают свои миллиарды крупнейшие ИТ-компании мира. Visual Capitalist собрал данные о доходе и прибыли пяти компаний-гигантов в сфере технологий — Apple, Google, Microsoft, Amazon и Facebook. В инфографике также указаны данные об источниках прибыли каждой из компаний, начиная от продажи гаджетов, до рекламы, приложений и торговли.

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По материалам finextra.com