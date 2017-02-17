Американский банк запустит цифровую платформу ипотечного кредитования

С помощью нового сервиса клиенты смогут оформить все документы для получения ипотечного кредита онлайн или с помощью мобильных телефонов

Американский банк JP Morgan Chase готовится к запуску своего цифрового сервиса по предоставлению кредитов на жилье, который позволит клиентам оформить все документы для получения ипотечного кредита онлайн или с помощью мобильных телефонов.

Банк работает над проектом совместно с компанией в сфере технологий ипотечного кредитования Roostify. Онлайн-сервис запустится в 2017 году и даст возможность клиентам загружать и подписывать всю необходимую документацию в электронном режиме. При этом, у них будет возможность общаться с кредитными экспертами и агентами по недвижимости, обмениваясь сообщениями в режиме реального времени.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в ПриватБанке можно будет взять ипотеку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Названа страна с самой дешевой ипотекой

По материалам finextra.com