Android Pay вынужден делать скидки, чтобы выйти на новый рынок

Чтобы привлечь внимание клиентов, продайдеры мобильного кошелька предлагают им скидки более 90%

В честь запуска Android Pay в РФ, который состоится в ближайшие дни, в Московском метрополитене можно будет проехать с большой скидкой. Проезд для пользователей мобильного кошелька будет стоить всего 1 рубль

С 23 мая по 23 июня будет действовать акция: пассажиры, оплачивающие проезд бесконтактно через Android Pay, смогут воспользоваться подземкой за 1 рубль. Сначала со счета пользователя спишется полная стоимость билета (35 рублей), но в течение 10 минут на баланс вернется 34 рубля. Организаторы акции обещают, что платежи будут проходить даже при отсутствии доступа к интернету.

Воспользоваться Android Pay и получить скидку можно будет в кассах и на турникетах с Paypass/Paywave на всех станциях метро и Московского центрального кольца.

Для оплаты проезда при помощи Android Pay нужен смартфон с поддержкой NFC на базе ОС Android. Мобильное приложение станет доступно для российских пользователей с 23 мая. К нему можно будет привязать карту Visa или MasterCard.

С прошлого года в России уже работают кошельки Apple Pay и Samsung Pay.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что загружать кредитки в Android Pay уже не обязательно . Теперь у пользователей мобильного кошелька Google появится возможность выбрать для оплаты любую платежную карту, которую они ранее использовали в своей учетной записи Google.

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