Android Pay выходит на глобальный рынок денежных переводов

Это первый мобильный кошелек, который подключился к WorldRemit

Мобильный кошелек Google можно будет использовать для отправления международных денежных переводов. Такая опция появится благодаря интеграции сервиса с WorldRemit — глобальным провайдером денежных трансферов.

На сегодняшний день WorldRemit обслуживает 120 млн абонентов мобильной связи по всему миру. Позволяя им получать и отправлять средства со счета своего мобильного оператора или других провайдеров денежных переводов.

После партнерства с Google, инициировать перевод в приложении можно будет и со счета в Android Pay. Для этого достаточно зайти в WorldRemit и указать кошелек Google для списания средств.

В WorldRemit объясняют появление такого функционала широкой базой клиентов, которые пользуются смартфонами Android (около 60%).

Android Pay благодаря договору с WorldRemit сможет не только расширить свою клиентскую базу, привлекая людей, которые заинтересованы в международных денежных переводах. Но и поспособствует росту количеству платежей в приложении.

Сегодня в кошельке Google зарегистрировано около 25 млн пользователей из 15 стран. До сих пор в приложении нельзя было отправлять средства за границу. Пользователи могли пересылать средства р2р-переводом другим клиентам сервиса в своей стране. Или расплачиваться смартфоном в магазинах.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Несмотря на появление все новых сервисов перевода средств, большинство людей по-прежнему предпочитают совершать переводы при помощи традиционных методов — Western Union и MoneyGram.

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