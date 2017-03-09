Android Pay запустился еще в одной европейской стране

Теперь Android Pay доступен в десяти странах по всему миру

Мобильный платежный сервис Android Pay запустился в Бельгии при поддержке кредитных и дебетовых карт Mastercard и Visa, выпущенных банками BNP Paribas Fortis, Hello Bank! и Fintro.

Оплатить товары с помощью Android Pay можно будет в более, чем 85 тыс торговых точек по всей стране, включая Carrefour, McDonald’s, Media Markt и H&M, которые принимают бесконтактные платежи.

Бельгия стала десятой страной, где стал доступен Android Pay, после США, Великобритании, Сингапура, Австралии, Гонконга, Польши, Новой Зеландии, Ирландии и Японии.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, почему мобильные кошельки непопулярны среди европейцев.

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По материалам nfcworld.com