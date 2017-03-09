Мобильные кошельки непопулярны среди европейцев: в чем причина?

Прогнозированный объем транзакций с участием мобильных кошельков в Европе ниже, чем в других уголках планеты

Недавнее исследование компании Juniper выявило, что прогнозированный объем транзакций с участием мобильных кошельков в Европе ниже, чем в других уголках планеты, несмотря на то, что большинство европейцев имеют смартфоны и достаточно технически подкованы. Так почему же мобильные кошельки не пришлись им по душе?

Мобильный кошелек столкнулся с кризисом идентичности на европейском рынке

По прогнозам, в течение следующих пяти лет объем транзакций с участием мобильных кошельков в европейских странах будет ниже, чем в Азии, Африке, Северной Америке, на Среднем Востоке и на Индийском субконтиненте.

Мобильные кошельки были запущены ключевыми брендами в большинстве европейских стран, однако ни один из них не достиг того успеха, на который надеялись разработчики.

Частично проблема может заключаться в недостатке дифференциации. Дело в том, что бесконтактные платежные карты уже пользуются широкой популярностью в Европе, поэтому, чтобы переключиться на другой метод платежей, потребителям необходимо видеть в нем весомые преимущества — к примеру, интеграция с картами лояльности или прямой доступ к другим сервисам, которые предоставляет тот или иной ритейлер.

Вся проблема в платежных картах

Виндзор Холден, глава отдела прогнозирования и консалтинга в Juniper Research, утверждает, что главный недостаток сервисов, которые пытаются закрепиться на европейском рынке, это отсутствие дополнительных возможностей, которые они готовы предоставить своим клиентам.

Однако недавнее исследование от Ovum показало, что улучшить позиции мобильных кошельков в Европе смогут программы лояльности. Так, 61% потребителей считают «очень важной», а 34% — «важной» возможность пользоваться несколькими картами лояльности в рамках одного мобильного кошелька. На данный момент такую функцию предлагают лишь 33% провайдеров.

По мнению Энрике Веласко-Кастильйо, старшего аналитика Analysys Mason, проблема вызвана большим количеством конкурирующих между собой провайдеров мобильных кошельков на европейском рынке, а также — тем, что потребители меняют свое отношение к сервисам на основе приложений, начиная уставать от их переизбытка.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, почему мобильные кошельки так популярны в Африке.

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По материалам paymentscardsandmobile.com