Особенности платежного рынка Африки: почему мобильные кошельки так популярны?

Старые технологии прошли мимо Африки, которая предпочла сразу перейти к внедрению инноваций

В самом начале 21 столетия ВВП Африки рос на 5% каждый год.

Рост ВВП основан на развитии платежной инфраструктуры, центральным элементом которой являются мобильные кошельки. Почему так получилось?

В самых развитых странах Африки наблюдается прогресс в том, что касается внедрения наземных линий связи, но основная часть континента все еще полагается на мобильный широкополосный интернет. Иными словами, старые технологии прошли мимо Африки, которая предпочла сразу перейти к внедрению инноваций.

Ярче всего эта тенденция проявляется в сфере электронной коммерции и платежей: африканские финучреждения делают ставки на недорогие и доступные мобильные платежи и финансовые услуги, что помогает в расширении доступности финансовых услуг и приносит коммерческий успех.

Африканским компаниям удалось разработать новые финтех-продукты, которые получили широкое распространение, руководствуясь уникальным потребностями африканского рынка. Например, M-Pesa – сервис мобильных платежей — изначально был разработан компанией Vodaphone совместно с операторами мобильной связи в Кении и Танзании.

Затем, технология расширила свою географию и сейчас представлена в Конго, Лесото, Египте, Мозамбике и Гане, что сделало Восточную Африку центром развития технологии мобильных платежей.

Мобильная коммерция является одной из ключевых составляющих африканского рынка электронной коммерции. К тому же, в тех частях Африки, где физические магазины, и инфраструктура в целом, недостаточно развиты, электронная коммерция — и мобильная коммерция — стали незаменимы.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Mastercard будет продвигать cashless в Африке.

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По материалам paymenteye.com