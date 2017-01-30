Мобильные кошельки будут страховать деньги клиентов

Правительство Индии настаивает на обязательном страховании средств в мобильных кошельках

Правительство Индии намерено ввести страхование средств клиентов в мобильных кошельках. Чиновники уже провели три встречи с провайдерами мобильных кошельков и страховыми компаниями. Правительство надеется внедрить новое регулирование, согласно которому страхование средств в мобильных кошельках станет обязательным.

Также, сейчас Министерство находится на стадии доработки свода новых законов о кибербезопасности, внедрение которых чиновники считают необходимым в связи с растущим количеством случаев кибермошенничества. В частности, индийское правительство намерено внедрить ряд инициатив, чтобы сделать доказательства в электронной форме приемлемыми для суда.

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Ранее сообщалось о том, что Apple планирует открыть производство в Индии.

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По материалам business-standard.com