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PaySpace Magazine 2016 #4
Сентябрь 2016 - Январь 2017

Мобильные кошельки: пользователи назвали самые большие недостатки

16.02.2017 14:28

Исследование выявило, чего пользователям мобильных кошельков не хватает в этом сервисе

Мобильные кошельки программы лояльности

Мобильные кошельки: пользователи назвали самые большие недостатки. Фото: indusage.com.au

Провайдеры мобильных финансовых сервисов не используют весь потенциал программ лояльности. При этом, компании, которые активнее внедряют программы лояльности, имеют больше шансов расширить свою пользовательскую аудиторию. Об этом сообщают компании Amdocs и Ovum по результатам недавно проведенного исследования.

В исследовании приняли участие 1,8 тыс потребителей и 42 провайдера финансовых услуг из девяти развивающихся и развитых стран.

Так, исследование выявило, что 61% потребителей считают «очень важной», а 34% — «важной» возможность пользоваться несколькими картами лояльности в рамках одного мобильного кошелька. На данный момент такую функцию предлагают лишь 33% провайдеров.

Возможность обмениваться баллами лояльности с друзьями и членами семьи 46% респондентов называют «очень важной», а 42% — «важной». Такая функция особенно актуальна среди потребителей в возрасте от 16 до 24 лет. Однако такую функцию предлагают 21% провайдеров мобильных кошельков.

ovum

Исследование проводилось в США, Сингапуре, России, Бразилии, Индонезии, Мексике, на Филиппинах, Бангладеш и Вьетнаме.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что компания МТС запустила электронный кошелек.

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По материалам nfcworld.com

Рубрики: Безналичное обществоМобильные платежиНовости

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