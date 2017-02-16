Мобильные кошельки: пользователи назвали самые большие недостатки

Исследование выявило, чего пользователям мобильных кошельков не хватает в этом сервисе

Провайдеры мобильных финансовых сервисов не используют весь потенциал программ лояльности. При этом, компании, которые активнее внедряют программы лояльности, имеют больше шансов расширить свою пользовательскую аудиторию. Об этом сообщают компании Amdocs и Ovum по результатам недавно проведенного исследования.

В исследовании приняли участие 1,8 тыс потребителей и 42 провайдера финансовых услуг из девяти развивающихся и развитых стран.

Так, исследование выявило, что 61% потребителей считают «очень важной», а 34% — «важной» возможность пользоваться несколькими картами лояльности в рамках одного мобильного кошелька. На данный момент такую функцию предлагают лишь 33% провайдеров.

Возможность обмениваться баллами лояльности с друзьями и членами семьи 46% респондентов называют «очень важной», а 42% — «важной». Такая функция особенно актуальна среди потребителей в возрасте от 16 до 24 лет. Однако такую функцию предлагают 21% провайдеров мобильных кошельков.

Исследование проводилось в США, Сингапуре, России, Бразилии, Индонезии, Мексике, на Филиппинах, Бангладеш и Вьетнаме.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что компания МТС запустила электронный кошелек.

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По материалам nfcworld.com