История телефона: от первых звонков до мобильных платежей (инфографика)

Когда состоялся первый звонок за границу и появились мобильные телефоны — читайте далее

7 марта 1876 года Александр Белл получил патент на свое изобретение, которое сам он называл говорящим телеграфом. Так началась история телефона.

Спустя 141 год телефоны мало напоминают изобретение Белла. Их функционал уже не сводится к разговорам – пользователи чаще заходят в соцсети и отправляют e-mail со своих устройств, чем звонят.

Редакция PaySpace Magazine публикует инфографику с основными вехами развития телефона.

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