Apple начала сборку iPhone в Индии

Американская компания намерена завоевать крупнейший в мире рынок смартфонов
Компания Apple завершила пробную сборку своего iPhone SE в Индии, в рамках планов зайти на крупнейший в мире рынок смартфонов.
Apple намерена сравняться с главным конкурентом на рынке Индии — Samsung, а также другими популярными китайскими брендами Xiaomi, Oppo, Lenovo и Vivo.
Индия — самый быстроразвивающийся рынок смартфонов в мире, который недавно даже превзошел США. Согласно прогнозам, на рынок Индии придется около 1 млрд продаж смартфонов в течение следующих пяти лет.
Apple приходится достаточно сложно на индийском рынке, так как средняя цена смартфон в этой стране составляет всего 150 долларов. Именно поэтому компания сделала ставку на модель SE, цена которой в США составляет 399 долларов.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что Apple запустит P2P-платежи и дебетовые карты. Apple уже проводит переговоры с партнерами в индустрии платежей с целью запуска собственного сервиса, который мог бы конкурировать с Venmo. Компания также ведет переговоры с компанией Visa для запуска собственных предоплатных карт, которые можно было бы привязать к P2P-сервису.
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По материалам pymnts.com