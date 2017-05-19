Apple начала сборку iPhone в Индии

Американская компания намерена завоевать крупнейший в мире рынок смартфонов

Компания Apple завершила пробную сборку своего iPhone SE в Индии, в рамках планов зайти на крупнейший в мире рынок смартфонов.

Apple намерена сравняться с главным конкурентом на рынке Индии — Samsung, а также другими популярными китайскими брендами Xiaomi, Oppo, Lenovo и Vivo.

Индия — самый быстроразвивающийся рынок смартфонов в мире, который недавно даже превзошел США. Согласно прогнозам, на рынок Индии придется около 1 млрд продаж смартфонов в течение следующих пяти лет.

Apple приходится достаточно сложно на индийском рынке, так как средняя цена смартфон в этой стране составляет всего 150 долларов. Именно поэтому компания сделала ставку на модель SE, цена которой в США составляет 399 долларов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Apple запустит P2P-платежи и дебетовые карты. Apple уже проводит переговоры с партнерами в индустрии платежей с целью запуска собственного сервиса, который мог бы конкурировать с Venmo. Компания также ведет переговоры с компанией Visa для запуска собственных предоплатных карт, которые можно было бы привязать к P2P-сервису.

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По материалам pymnts.com