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PaySpace Magazine 2016 #4 Январь - Март 2017

Apple Pay становится все более серьезным конкурентом для PayPal

13.05.2017 14:34

Процент онлайн-покупок, оплачиваемых при помощи платежного сервиса Apple Pay, уверенно растет уже несколько месяцев подряд

Apple Pay против PayPal

Apple Pay становится все более серьезным конкурентом для PayPal. Фото: thefinanser.com

Согласно результатам опроса, проведенного торговой платформой Branding Brand среди 1000 потребителей, большинство из них отдают предпочтение Apple Pay и PayPal в равной степени. Другие платежные системы, вроде Amazon Pay и Target Pay, существенно отстают от двух лидеров.

Рост популярности Apple Pay заметили и розничные торговцы. Новые данные о продажах Branding Brand свидетельствуют о том, что покупки в приложениях с помощью Apple Pay участились на 17% с марта по апрель 2017 года. В общей сложности, заказы, оплаченные через Apple Pay, составили 26% от всего объема покупок в торговых приложениях.

Результаты опроса также подтвердили, что главным недостатком Apple Pay остается недостаточный охват рынка. Среди пользователей платежной системы 70% хотели бы, чтобы больше магазинов предлагали Apple Pay в качестве способа оплаты.

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Ранее сообщалось о том, что сервис Apple Pay демонстрирует «феноменальные результаты»: за последний год объем транзакций вырос на 450%. Об этом сообщил CEO компании Apple Тим Кук.

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По материалам brandingbrand.com

Рубрики: Apple PayPayPalНовости

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