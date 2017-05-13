Apple Pay становится все более серьезным конкурентом для PayPal

Процент онлайн-покупок, оплачиваемых при помощи платежного сервиса Apple Pay, уверенно растет уже несколько месяцев подряд

Согласно результатам опроса, проведенного торговой платформой Branding Brand среди 1000 потребителей, большинство из них отдают предпочтение Apple Pay и PayPal в равной степени. Другие платежные системы, вроде Amazon Pay и Target Pay, существенно отстают от двух лидеров.

Рост популярности Apple Pay заметили и розничные торговцы. Новые данные о продажах Branding Brand свидетельствуют о том, что покупки в приложениях с помощью Apple Pay участились на 17% с марта по апрель 2017 года. В общей сложности, заказы, оплаченные через Apple Pay, составили 26% от всего объема покупок в торговых приложениях.

Результаты опроса также подтвердили, что главным недостатком Apple Pay остается недостаточный охват рынка. Среди пользователей платежной системы 70% хотели бы, чтобы больше магазинов предлагали Apple Pay в качестве способа оплаты.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что сервис Apple Pay демонстрирует «феноменальные результаты»: за последний год объем транзакций вырос на 450%. Об этом сообщил CEO компании Apple Тим Кук.

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По материалам brandingbrand.com