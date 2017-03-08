Apple Pay запустился еще в одной стране

Платежный сервис продолжает европейскую экспансию

Мобильный платежный сервис Apple Pay запустился в Ирландии при поддержке платежных систем Mastercard и Visa, а также банков KBC и Ulster Bank.

Apple Pay в Ирландии будет функционировать при поддержке немецкой платежной компании Wirecard и ее сервиса Boon. Boon предоставит возможность потребителям, которые не являются клиентами банков, привязывать виртуальную карту Boon к приложению Apple Pay и оплачивать с нее покупки в «десятках тысячах» участвующих торговых точках по всей Ирландии.

Среди ритейлеров, которые принимают платежи Apple Pay в физических магазинах – Aldi, Amber, Burger King, Boots, Dunnes Stores, Post Point и Lidl. Платежи Apple Pay через мобильное приложение будут принимать HotelTonight, EasyJet, Zara и Uber.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Apple встроит сканер отпечатка пальца прямо в сенсорный дисплей.

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По материалам nfcworld.com