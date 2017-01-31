Apple всерьез займется исследованием искусственного интеллекта

Исследования будут проводиться совместно с другими крупными американскими компаниями в сфере технологий

Apple Inc. будет сотрудничать с Google и Microsoft с целью совместного исследования возможностей применения и влияния искусственного интеллекта на общество.

К исследованию также присоединятся Amazon, Google Deep Mind, Facebook и International Business Machines Corp.

Пока что разработки Apple в сфере искусственного интеллекта ограничиваются голосовым помощником Siri на основе искусственного интеллекта.

Исследования компаний-гигантов будут сфокусированы на новых возможностях, которые технология искусственного интеллекта может открыть для общества.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Apple планирует открыть производство в Индии.

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По материалам wsj.com