Apple всерьез займется исследованием искусственного интеллекта

Исследования будут проводиться совместно с другими крупными американскими компаниями в сфере технологий
Apple Inc. будет сотрудничать с Google и Microsoft с целью совместного исследования возможностей применения и влияния искусственного интеллекта на общество.
К исследованию также присоединятся Amazon, Google Deep Mind, Facebook и International Business Machines Corp.
Пока что разработки Apple в сфере искусственного интеллекта ограничиваются голосовым помощником Siri на основе искусственного интеллекта.
Исследования компаний-гигантов будут сфокусированы на новых возможностях, которые технология искусственного интеллекта может открыть для общества.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что Apple планирует открыть производство в Индии.
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По материалам wsj.com