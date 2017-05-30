Аресты продолжаются: из-за Bitcoin задержано 60 человек

В Боливии задержали 60 поклонников Bitcoin и других криптовалют, обвинив их в продвижении многоуровневых инвестиционных схем

С 2014 года Центральный банк Боливии рассматривает Bitcoin и другие криптовалюты как финансовые пирамиды. Таким образом, страна впервые в мире запретила использование «любой валюты, которая не выпускается и не контролируется правительством или уполномоченными органами».

Именно на этом основании и были проведены массовые аресты. По данным местных СМИ, задержанные боливийцы распространяли брошюры, рекламирующие Bitcoin, и, предположительно, торговали криптовалютами в Интернете.

Известно, что в связи с запретом на криптоконверсии в стране, торги альткоинами организовываются в небольших группах в социальных сетях.

Кроме того, в Управлении по надзору за финансовой системой Боливии (ASFI) заявили, что будут продолжать отслеживать онлайн-активность по продвижению Bitcoin среди боливийцев.

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Ранее сообщалось о том, что криптовалютный сервис закрывается и обнуляет счета пользователей. Его закрытие негативно сказалось на курсе криптовалюты Dogecoin, которая и раньше не была стабильной.

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