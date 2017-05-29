Украинцев могут заставить платить налог за электронные кошельки

Использовать электронные деньги становится рискованно

Проект закона №5361, доработку которого Верховна Рада закончила в апреле 2017 года, касается изменения регулирования перевода средств и может существенно изменить регулирование перевода средств. В частности, в рамках проекта закона предлагается разрешить выпуск электронных денег не только банкам, но и другим финучреждениям, имеющим лицензии на перевод средств.

В случае если данный закой будет принят, обороты на электронных кошельках украинцев существенно увеличатся. Такое мнение выразила руководитель практики налогового и таможенного права АО «Вдовичен и партнеры», адвокат Мария Золотарева.

По данным Национального банка, в 2016 году в Украине насчитывалось 40 млн электронных кошельков с годовым оборотом 3 млрд гривен, учитывая только средства, эмитированные на территории Украины.

С учетом того, что в 2016 году украинцы заплатили 500 млрд гривен НДФЛ, то сумма невелика. Однако как только НДФЛ вырастет, налоговики, вероятно, будут заинтересованы в новых ресурсах для обложения этим налогом.

Золотарева называет позицию налоговиков спорной, так как с одной стороны электронные деньги — это средства платежа, которые могут быть использованы, а могут и не быть использованы. С другой стороны, это денежные обязательства, которые погашаются наличными или безналичными средствами.

Чтобы отдельно рассчитывать доход по электронным деньгам, их необходимо приравнять к ценным бумагам, полагает Золотарева. Или если это не ЦБ, то доход может возникать в момент погашения электронных денег.

Пока позиция налоговиков неизменна существует риск доначисления НДФЛ, как только государство введет контроль за оборотом электронных денег.

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По материалам ubr.ua