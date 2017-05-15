Криптовалютный сервис закрывается и обнуляет счета пользователей

Создатель сервиса dogetipbot, позволяющего пользователям соцсети Reddit отправлять друг другу Dogecoin, объявил о его закрытии и обнулении счетов пользователей

Криптовалюту Dogecoin на основе мема с собакой породы сиба-ину в 2013 году в шутку создал программист из Портленда Билли Маркус. Годом позже популяризации цифровой валюты способствовал dogetipbot, разработанный Джошем Моландом. Тогда пользователи бота, при низкой стоимости самих Dogecoin, смогли сброситься на то, чтобы отправить на Олимпиаду сборную Ямайки по бобслею и профинансировать участие гонщика Джоша Уайза в NASCAR.

Моланд пытался заработать на своем боте, при этом оставив его бесплатным для пользователей. Он даже зарегистрировал компанию Wow Such Business Inc., но без четкой бизнес-модели сервис не заинтересовал инвесторов.

8 мая 2017 года Джош Моланд заявил, что с 2015 года вкладывал в обеспечение работоспособности бота собственные деньги. Опустошив все свои кредитки, он решил использовать средства с кошельков пользователей, пока не исчерпал их все.

Закрытие бота негативно сказалось на курсе Dogecoin, который и раньше не был стабильным. Сейчас одна виртуальная монета стоит 0,0012 доллара. Всего в обращении находится не менее 110 миллиардов догкоинов, и их количество постоянно растет.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в ЕС намерены наложить ограничения на наличку и криптовалюты. Цель инициативы Европейской комиссии — сократить платежи наличкой, которые обеспечивают анонимность транзакций.

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По материалам gizmodo.com