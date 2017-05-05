Криптовалюта Ethereum достигла рекордной стоимости

По данным Coinmarketcap, средневзвешенный курс Ethereum составил 103 доллара впервые преодолев отметку в 100 долларов

Ethereum является второй по капитализации криптовалютой в мире после Bitcoin. Ее рыночная капитализация составляет 9,4 млрд долларов. Таким образом, около 20% от общего торгового объема криптовалют приходится на Ethereum, 46% – на Bitcoin, почти 11% – на Litecoin.

Цена на Ethereum за сутки выросла на рекордные 25%. Еще в начале года криптовалюта стоила всего 8 долларов. Такому впечатляющему росту способствует и то, что Ethereum завоевывает все большую популярность среди разработчиков и корпоративных клиентов.

В конце февраля 2017 года крупные финансовые и технологические компании, среди которых Microsoft, Intel и Accenture, объединили усилия с рядом блокчейн-стартапов и сформировали объединение Enterprise Ethereum Alliance. Его участники будут использовать технологию Ethereum для корпоративных нужд, делая акцент на безопасности, конфиденциальности и масштабируемости.

Кроме того, сейчас криптовалюта стала фактически ключевой платформой для проведения многочисленных ICO.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Одессе можно купить биткоин через банкомат. Первый в Одессе терминал для покупки и продажи Bitcoin был установлен и запущен в конце апреля. Он расположен в ТЦ «Кадорр» (ул. Екатерининская, 27/1). Аппарат позволяет как совершить покупку биткоинов за гривны, так и продать криптовалюту и получить гривны наличными.

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По материалам forklog.com