В ЕС намерены наложить ограничения на наличку и криптовалюты

Европейская комиссия хочет сократить количество анонимных транзакций на территории ЕС

Европейская комиссия рассматривает возможность введения ограничений на наличные транзакции, что также может повлиять на операции с участием цифровых валют.

Цель инициативы — сократить платежи наличкой, которые обеспечивают анонимность транзакций. Любые ограничения в этой области «станут мерой борьбы с криминальными элементами, которые используют крупные суммы наличности», а также помогут сократить финансирование терроризма.

В планах Европейской комиссии наложить ограничения и на транзакции с участием цифровых валют в рамках Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег (the EU’s Anti-Money Laundering Directive).

В то же время, эксперты утверждают, что ввиду развития криптовалют инициативы по ограничению наличных платежей могут распространиться на все средства платежей, обеспечивающих анонимность.

В частности, регуляторы ЕС намерены перевести платежи на использование методов, не предполагающих анонимности, например — банковских переводов или чеков.

Однако, те же эксперты отмечают, что данные ограничения могут оказаться «контрпродуктивными», а именно — есть вероятность, что они будут стимулировать появление альтернативных платежных технологий.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что европейский банк заплатит штраф за отмывание денег из России.

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По материалам coindesk.com