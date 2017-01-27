Как блокчейн повлияет на сферу финансов: главы европейских Центробанков

Лидеры международных организаций видят огромный потенциал в технологии распределенного реестра

Глава Центробанка Германии Йенс Вайдманн назвал технологию блокчейн «многозадачным инструментом» в ходе саммита G20 ранее на этой неделе.

На этой неделе в Германии проходят встречи лидеров международных организаций, которые обсудят вопросы, связанные с оцифровкой сферы финансов. Одним из гостей мероприятия также стал глава Банка Англии Марк Карни. По его мнению, технология блокчейн имеет все шансы «трансформировать» финансовый сектор.

Йенс Вайдманн также отметил, что Центральный банк Германии тесно сотрудничает с немецкой биржей Deutsche Boerse над блокчейн-проектом.

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Ранее сообщалось о том, что технология блокчейн поможет банкам сэкономить.

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По материалам coindesk.com