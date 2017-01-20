Блокчейн изменит глобальную финансовую систему — регулятор США

Глава ФРС США оценила значение технологии блокчейн для платежной экосистемы

Блокчейн является «значимой технологией» ввиду ее потенциального влияния на глобальную финансовую систему. Об этом заявила глава Федеральной резервной системы США (ФРС) Джанет Йеллен.

Об этом Йеллен сказала в ходе форума Commonwealth Club в США.

В какой-то степени комментарии Йеллен созвучны с ее заявлениями сентябре прошлого года о том, что блокчейн может иметь «очень существенное влияние» на платежную экосистему США и не только.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что к 2024 году блокчейн станет глобальной индустрией стоимостью 8 млрд долларов.

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По материалам coindesk.com