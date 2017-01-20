Блокчейн изменит глобальную финансовую систему — регулятор США

20.01.2017 12:35

Глава ФРС США оценила значение технологии блокчейн для платежной экосистемы

Технология блокчейн ФРС США

Блокчейн изменит глобальную финансовую систему — регулятор США. Фото: minnpost.com

Блокчейн является «значимой технологией» ввиду ее потенциального влияния на глобальную финансовую систему. Об этом заявила глава Федеральной резервной системы США (ФРС) Джанет Йеллен.

Об этом Йеллен сказала в ходе форума Commonwealth Club в США.

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В какой-то степени комментарии Йеллен созвучны с ее заявлениями сентябре прошлого года о том, что блокчейн может иметь «очень существенное влияние» на платежную экосистему США и не только.

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СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что к 2024 году блокчейн станет глобальной индустрией стоимостью 8 млрд долларов.

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По материалам coindesk.com

Рубрики: BlockchainНовостиСША

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