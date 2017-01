Европейский банк заплатит штраф за отмывание денег из России

Власти США и Великобритании оштрафовали европейский банк на 630 млн долларов

Немецкий Deutsche Bank оштрафован на 630 млн долларов за отмывание денег из России.

Власти США и Великобритании выписали штраф финучреждению в понедельник в связи с обвинениями в организации схем по выводу денег из РФ, в которых участвовали московский, лондонский и нью-йоркский офисы банка. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на Управление финансовых услуг штата Нью-Йорк (New York State’s Department of Financial Services).

Министерство юстиции США также расследует нарушение немецкого финучреждения.

Обвинения в осуществлении «зеркальных» транзакций с целью отмывания денег последовали через две недели после того, как Deutsche Bank уладил спор с властями США, которые обвиняли банк в манипуляциях с ипотечными ценными бумагами во время финансового кризиса 2008 года, заплатив штраф в размере 7,2 млрд долларов.

В рамках «зеркальных» транзакций клиенты покупали акции в рублях в московском отделении, после чего связанные с покупателем компании, продавали те же акции по той же цене через лондонское отделение. Операции не предусматривали никакой экономической выгоды и были нацелены исключительно на отмывание денег, сообщают в Управлении финансовых услуг штата Нью-Йорк.

В добавок к штрафу Deutsche Bank также обяжут нанять независимых экспертов для проведения внутренних проверок.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Deutsche Bank заплатит миллионы за уклонение от уплаты налогов.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Deutsche Bank оштафовали за отмывание денег из России

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Deutsche Bank: как скоро общество откажется от налички

По материалам theguardian.com