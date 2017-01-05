Deutsche Bank заплатит миллионы за уклонение от уплаты налогов

Правительство США обвиняет немецкий банк в налоговом мошенничестве

Deutsche Bank согласился заплатить 95 млн долларов, чтобы уладить судебный спор с правительством США, которое обвиняет немецкий банк в налоговом мошенничестве, в использовании «неплатежеспособных» фиктивных компаний с целью уклонения от уплаты федеральных налогов в США в 2000 году.

Правительство США подало в суд на банк еще в декабре 2014 года и намеревалось взыскать с финучреждения более 190 млн долларов в качестве налогов, штрафов и процентов.

«Правительство заставило Deutsche Bank признаться в своих действиях по уклонению от уплаты налогов», говорится в сообщении министерства юстиции США.

Судебные разбирательства, в которые в последнее время оказывается вовлеченным Deutsche Bank, настораживают инвесторов и заставляют задуматься о дальнейшем будущем финучреждения.

В прошлом месяце, например, Deutsche Bank обвинили в манипуляциях с ипотечными ценными бумагами, обеспеченными жилой недвижимостью. Согласно договоренности, Deutsche Bank обязался выплатить 7,2 млрд долларов штрафа.

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Ранее сообщалось о том, что немецкий Deutsche Bank закрывает филиалы и сокращает тысячи сотрудников.

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По материалам reuters.com