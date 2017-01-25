Банк на дому: европейский банк запустит услугу видео-идентификации

Клиенты банка смогут открывать счета, не выходя из дома

Австрийские Erste Bank и Sparkasse дадут возможность своим клиентам открывать счета прямо из дома с помощью видео-чата.

Благодаря недавно вступившим в силу правилам Управления надзора за операциями финансового рынка Австрии новые клиенты, используя паспорта, национальные ID-карты или водительские права, смогут идентифицировать себя через видео-чат со своих компьютеров или мобильных устройств.

Вся процедура займет всего 10 минут: клиентам необходимо будет загрузить фото в удостоверении личности и все данные будут автоматически перенесены на соответствующий банковский бланк. Затем в ходе видео-чата с сотрудником банка технология IDnow идентифицирует клиента.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Google будет использовать беспилотники для видеоконференций.

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По материалам finextra.com