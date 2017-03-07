Банки активно инвестируют в искусственный интеллект: чем это грозит?

Решатся ли финучреждения автоматизировать рутинные процессы, которые сейчас выполняют сотрудники?

Искусственный интеллект (ИИ) заменит около 230 тыс сотрудников в сфере рынков капиталов в течение следующих восьми лет. К таким выводам пришла консалтинговая компания Opimas после проведенного исследования.

В компании оценивают, что размер чистой прибыли по отношению к затратам увеличится на 28% к 2025 году, в случае если финучреждения автоматизируют рутинные процессы, которые сейчас выполняют сотрудники.

В результате таких изменений работу потеряют 90 тыс сотрудников сферы управления активами.

Тем временем, инвестиции в искусственный интеллект — в робототехнику, машинное обучение и когнитивную аналитику — продолжают расти: в следующем году банковская индустрия инвестирует в ИИ 1,5 млрд долларов, а к 2021 году объем инвестиций достигнет 2,8 млрд долларов.

В Opimas прогнозируют, что инвестиции банков в технологии усложнят вхождение на рынок стартапов, поскольку укрепят позиции уже существующих игроков на рынке.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что китайская компания заменила 90% сотрудников роботами — что из этого вышло?

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Человекоподобные роботы на World Robot Conference 2016

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рынок труда под угрозой: миллионы сотрудников заменят роботы

По материалам finextra.com