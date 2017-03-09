Банки Северной Кореи отключили от SWIFT

Теперь северокорейские банки не смогут пользоваться международным сервисом передачи финансовых сообщений

Банки Северной Кореи отключили от системы SWIFT. Теперь северокорейские банки, которые и так находятся под действием санкций, не смогут пользоваться международным сервисом передачи финансовых сообщений.

SWIFT, штаб-квартира которой находится в Бельгии, приняла соответствующее решение после того, как власти Бельгии заявили о том, что больше не будут выдавать «необходимое разрешение» на предоставление финансовых услуг банкам Северной Кореи, которые находятся под действием санкций ООН.

Решение последовало после ряда провокаций со стороны Северной Кореи. В частности — запуска четырех баллистических ракет в море недалеко от Японии в понедельник.

В The Wall Street Journal добавили, что отключение северокорейских банков от SWIFT последовало после того, как представители ООН получили доказательства того, что эти финучреждения продолжают пользоваться услугами SWIFT, несмотря на санкции ООН.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что европейский банк призывает к глобальной реформе системы SWIFT.

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По материалам wsj.com