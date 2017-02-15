Банки тоже плачут: финучреждения пострадали от махинаций с картами

Украинские банки тоже страдают от платежного мошенничества

По предварительным итогам 2016 года убытки украинских банков от мошеннических действий с платежными картами уменьшились по сравнению с 2015 годом.

Об этом сегодня рассказал Владимир Харченко, заместитель начальника отдела Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ, в ходе круглого стола, который организовал Финансовый клуб.

В 2016 году убытки составили 0,0037% от общего объема всех операций с платежными картами (в 2015 году этот показатель составлял 0,0147%.).

Эта сумма – речь идет о 177 млн грн — не могла значительно повлиять на рынок платежных карт в Украине.

В то же время количество мошеннических операций с платежными картами, по которым банки несли убытки, за прошлый год выросло почти до 95 тыс случаев (в 2015 году – 89,5 тыс инцидентов). От злоумышленников пострадали 53 банка (на шесть больше, чем в 2015 году).

Традиционно больше всего мошеннических операций происходит в больших городах и регионах с разветвленной платежной инфраструктурой: Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Одесской и других областях.

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О том, какой вид мошенничества остается самым популярным среди платежных мошенников, мы писали ранее. Также уже известно, сколько денег преступники украли с платежных карт украинцев в 2016.

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