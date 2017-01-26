Стало известно, сколько денег мошенники украли с карт украинцев

По сравнению с 2015 годом показатель вырос в 4 раза

По итогам 2016 объемы мошенничества с платежными картами украинцев продолжили расти. Так, за 12 месяцев прошлого года совокупный доход мошенников превысил 339 млн. гривен. Тогда как еще в 2015 году преступники заработали на обмане держателей платежных карт в 4 раза меньше – 84 млн. грн.

Об этом сообщили представители межбанковской ассоциации ЕМА во время конференции «Статистика и тенденции платежного мошенничества в 2016 году». Мероприятие состоялось 26 января в Киеве.

В основном мошенники наживались с помощью телефонного мошенничества – вишинга. Представившись сотрудником банка, они заставляли жертву назвать реквизиты своей платежной карты, а потом использовали их для обналичивания средств. Таким образом преступники заработали 275 млн. Также в прошлом году было популярно мошенничество через интернет – продажа несуществующих товаров, копирование данных кредитных карт. В сети доход мошенников достиг 63 млн. грн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что банкоматные мошенники нашли новый способ грабить украинцев. Суть данного вида мошенничества заключается в том, что злоумышленники, нанося физические повреждения банкомату, путем несанкционированного вмешательства в его работу, прерывая связь с банковским сервером.

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