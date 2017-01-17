Названы самые популярные пароли 2016 года

В большинстве случаев пользователи используют легкие, легко угадываемые пароли

В результате утечки данных с крупных ресурсов в распоряжение компании Keeper Security попали 10 млн паролей. Так, компании удалось создать рейтинг наиболее популярных паролей среди пользователей в 2016 году. В более чем 50% проанализированных случаев в качестве пароля были использованы первые 25 секретных фраз рейтинга.

Несомненным лидером рейтинга самых популярных паролей является комбинация цифр «123456». Ее использовали в 17% случаев. Четыре пароля, которые попали в десятку, являются вариациями данной комбинации.

Популярность таких комбинаций букв и цифр как «1q2w3e4r» или «123qwe» в качестве пароля является признаком того, что пользователи стараются использовать непредсказуемые паттерны в целях безопасности.

«Но взломщики паролей на основе словарей умеют рассматривать последовательные вариации символов. В лучшем случае, это задержит их на несколько секунд» отмечают авторы исследования.

Использование паролей в качестве основного способа защиты информации — очень ненадежная практика. Согласно статистике, пользователь не в состоянии запоминать сложные и уникальные пароли для 10-20 приложений, поэтому проблема паролей становится все более актуальной.

Так, эксперты прогнозируют смерть паролей в течение следующих нескольких лет. На их место придет более надежный способ защиты информации — биометрия.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что Apple будет узнавать пользователей по венам.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Пароли против биометрии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пароли: доверять или нет? (инфографика)

По материалам ain.ua