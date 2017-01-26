Банкоматные мошенники нашли новый способ грабить украинцев

Злоумышленники прибегают к обманным реверсным транзакциям

Мошенники нашли новый способ красть деньги с карт украинцев — обманная реверсная транзакция (Transaction Reversal Fraud, TRF).

Суть данного вида мошенничества заключается в том, что злоумышленники, нанося физические повреждения банкомату, путем несанкционированного вмешательства в его работу, прерывая связь с банковским сервером, предоставляют команду на выдачу наличных, получают деньги, а банк получает сообщение о сбое в работе банкомата. При этом, деньги из подконтрольного киберпреступнику счета не списываются.

Затем, когда банкомат начинает работать в обычном режиме, то он отправляет команду, что перед тем, как выйти из строя состоялась выдача денег соответствующему клиенту и с его счета необходимо списать средства равные сумме выдачи наличности.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, как часто украинцы снимают деньги в банкоматах.

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По материалам ubr.ua