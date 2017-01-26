Наличка или карты: как часто украинцы снимают деньги в банкоматах

Украинцы все еще не могут отказаться от использования наличных денег

66% украинцев постоянно снимают наличку в банкоматах. Об этом сообщается в отчете по проведенному исследованию компаний «Gemius Украина» и Украинской межбансковской ассоциации членов платежных систем EMA.

26% украинцев снимают наличку регулярно, 11% — редко. Никогда этого не делают всего 3% граждан Украины.

Мужчины снимают наличные в банкоматах чаще, чем женщины — 47% и 33% соответственно.

78% респондентов в возрасте от 14 до 25 лет сообщили, что снимают наличку в банкомате, но при этом также совершают покупки в сети (65%). Оба показателя самые высокие по сравнению с другими возрастными группами.

Респонденты в возрасте старше 55 лет тоже достаточно часто снимают деньги в банкоматах — 69% опрошенных в этой возрастной группе делают это регулярно. Респонденты 45-54 лет снимают наличные в 60% случаев, опрошенные от 35 до 44 лет – в 52% случаев, и достаточно часто обналичивают средства с карты респонденты 25-34 лет – в 68% случаев.

Исследование проводилось в интернете. В нем приняли участие граждане Украины в возрасте от 14 до 69 лет.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинцам не дадут кредиты в валюте.

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