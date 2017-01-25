Украинцам не дадут кредиты в валюте

В НБУ не ждут восстановления кредитования в валюте

В Нацбанке не прогнозируют развитие рынка валютных кредитов в Украине. Об этом заявил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук во время круглого стола «Возобновление кредитования. Какие шаги нужно сделать банкам для сближения с бизнесом», организованного «Финансовым клубом».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В 2017 году банки будут привлекать вкладчиков не только депозитами. Какие еще факторы влияют на лояльность потребителей – читайте в материале.

ВАС ТАКЖЕ ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Как и где взять кредит в Украине: ТОП-7 способов

По материалам: FinClub