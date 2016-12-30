Не депозитом единым: чем банки будут привлекать клиентов в 2017

В следующем году не стоит ждать резкого роста объемов депозитов

Украинцы опасаются класть деньги на депозиты – пока нет доверия к стабильности банковской системы. Поэтому приток денег в банки в 2017 будет умеренным и постепенным. Таким мнением поделился директор по рискам Банка Кредит Днепр, Олег Пахомов.

Кроме того, банкир ожидает снижения ставок по депозитам. Что тоже не способствует увеличению числа вкладчиков.

Но банкир утверждает, что выгодные ставки – не единственный способ привлечь вкладчиков. Простые, удобные и технологичные услуги — вот новый критерий конкуренции между банками.

«Это соревнование будет происходить не только в разрезе наиболее выгодных ставок, но и в части простоты, комфорта, технологичности предоставляемых услуг. На руках у населения все еще находятся значительные объемы наличных средств, которые должны вернуться в систему для полноценного восстановления банковского сектора», — директор по рискам Банка Кредит Днепр, Олег Пахомов

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что ПриватБанк снижает процентные ставки по валютным депозитам. С 1 января 2017 они упадут на 1-2%. С февраля следующего года банк снизит и ставки по вкладам в нацвалюте. Правда, еще не известно на сколько.

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По материалам: UBR