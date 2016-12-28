ПриватБанк снижает процентные ставки по валютным депозитам

Национализированный банк снизит ставки по депозитам в инвалюте на 1-2%

Недавно национализированный ПриватБанк намерен снижать ставки по депозитам. С 1 января 2017 года ставки по депозитам в долларах и евро будут снижены на 1-2%. С февраля следующего года банк снизит и ставки по вкладам в нацвалюте. Правда, еще не известно на сколько.

«Тенденции снижения ставок на рынке определяют новые уровни доходности депозитов в ПриватБанке, в первую очередь, в иностранной валюте. В то же время, для действующих депозитов или открытых до 1 января 2017 года, на весь срок договора будут действовать старые, более выгодные условия размещения средств», об этом сообщил руководитель Розничного бизнеса ПриватБанка Алексей Шабан.

Клиенты, которые будут размещать годовые депозиты в долларах, будут получать 8% годовых от вкладов, в евро — 7%. Депозиты на шесть месяцев будут приносить вкладчикам 7% годовых в долларах и 6% — в евро. Вклады, размещенные на месяц, принесут вкладчикам ПриватБанка 3,5% годовых от депозитов в долларах и 2% — в евро.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что ПриватБанк получил штраф от Антимонопольного комитета.

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По материалам privatbank.ua