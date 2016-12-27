ПриватБанк не успел запустить систему биометрических платежей

До национализации Приват работал над экспериментальным проектом

За несколько месяцев до национализации сотрудники ПриватБанка начали разработку сервиса, призванного упростить процесс платежей. О проекте под рабочим названием FacePay рассказал бывший IT-директор ПриватБанка, Дмитрий Дубилет на своей страничке в Facebook.

Как должен был работать FacePay:

Клиент один раз регистрируется на специальном сайте. Для регистрации он вводит логин и пароль от Приват24 и фотографируется Клиент приходит в кофейню, подходит к прилавку, чтобы сделать заказ На прилавке стоит планшет или смартфон, чья камера направлена на клиента. Если система узнала клиента (по специальному алгоритму распознания лиц), то покупателю не нужно доставать бумажник. Все необходимые данные для проведения платежа уже переданы в POS-терминал Продавцу остается только ввести в терминале сумму заказа, и она спишется с карты клиента!

Услугу даже тестировали в офисном кафе и планировали до конца года запустить в заведении «Три Бобра» (г. Днепр).

С одной стороны, клиенты могли бы платить не только без карты, но даже без смартфона, пишет банкир. С другой стороны, торговая точка получила бы новые возможности для маркетинга, ведь система узнавала клиента в лицо.

Я не знаю, насколько востребованным был бы этот сервис. Но сила нашего банка в том и заключалась, что наши подходы позволяли запускать такие проекты пачками, часть из которых таки приживались. Авось, и этот бы прижился, — Дмитрий Дубилет

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что Тинькофф Банк внедрил систему распознавания лиц. в следующем году в планах банка запустить технологию распознавания лиц для пользователей мобильного банковского приложения.

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