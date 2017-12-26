Человек против компьютера: почему машины не оставят нас без работы

Кто лучше видит, слышит и чувствует — человек или машина?

Ровно 35 лет назад, в декабре 1982 популярный журнал Time назвал человеком года персональный компьютер. С тех пор компьютеры упростили многие отрасли человеческой жизни. Рано или поздно они и вовсе оставят нас без работы. Однако пока некоторые наши способности не под силу повторить ни одной машине. Редакция PaySpace Magazine предлагает сравнить возможности человека и обычного компьютера.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Мы уже сообщали, как будут развиваться компьютерные «мозги» в 2017 году. По прогнозам экспертов, искусственный интеллект войдет в ТОП-10 потребительских трендов следующего года.

ВАС ТАКЖЕ ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Война браузеров: победители и проигравшие (инфографика)