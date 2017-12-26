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Человек против компьютера: почему машины не оставят нас без работы

26.12.2017 10:35 Елена Филатова

Кто лучше видит, слышит и чувствует — человек или машина?

человек против компьютера

Человек против компьютера Фото: scriptosphere.com

Ровно 35 лет назад, в декабре 1982 популярный журнал  Time назвал человеком года персональный компьютер.  С тех пор компьютеры упростили многие отрасли человеческой жизни. Рано или поздно они и вовсе оставят нас без работы. Однако пока некоторые наши способности не под силу повторить ни одной машине. Редакция PaySpace Magazine предлагает сравнить возможности человека и обычного компьютера.

Человек против компьютера

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE 

Мы уже сообщали, как будут развиваться компьютерные «мозги» в 2017 году. По прогнозам экспертов, искусственный интеллект войдет в ТОП-10 потребительских трендов следующего года.

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Рубрики: ИнфографикаМирТехнологии
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