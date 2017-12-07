Где вы гуглите: самые популярные браузеры (инфографика)

Самым популярным браузером остается Google Chrome. Какие позиции занимают другие программы — смотрите на графике

Когда-то WorldWideWeb был единственной программой для работы в Сети. Сегодня навигацию в онлайне обеспечивают десятки браузеров, постоянно конкурируя между собой. Первая война браузеров началась ровно 22 года назад — с презентацией 7 декабря 1995 года второй бесплатной для всех версии браузера Explorer. Тогда IE вытеснил с рынка браузер Netscape Navigator. С тех пор конкуренция стала еще более напряженной. Уже много лет сам Explorer сдает позиции, уступив рынок сначала Mozilla Firefox, а потом и Google Chrome.

Сейчас доля популярных браузеров распределяется таким образом: Chrome — 55.13%, Safari — 14.57%, UC Browser — 7.58%, Firefox — 6.22%, Internet Explorer — 4.33%, Opera — 3.64%, Samsung — 3.07%, Android — 1.79%, Edge — 2.08%.

Какую долю занимает Internet Explorer на глобальном рынке браузеров последние несколько лет (с ноября 2012 по ноябрь 2017 по данным провайдера статистических данных Statista) — показано на следующем графике (учтено использование браузера на различных устройствах, в том числе и смартфонах).