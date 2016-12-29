План на ликвидацию: какие банки НБУ признает неплатежеспособными

В НБУ рассказали, какие банки намерены признать неплатежеспособными

В НБУ сообщили, что банки из второй двадцатки, которые не обеспечат достижения положительного значения достаточности капитала по состоянию на 1 января 2017 года, будут признаны неплатежеспособными.

Об этом сообщают в пресс-службе Национального банка Украины.

Диагностика второй двадцатки банков продемонстрировала, что 7 банков не нуждаются в докапитализации, а еще 12 — предоставили программы докапитализации.

Данные НБУ демонстрируют, что состоянием на 1 октября 2016 года 3 банка имели отрицательное значение собственного капитала:

— банк «Траст» (-69 млн гривен),

— Платинум Банк (-162,5 млн гривен),

— Артем-банк (-179,3 млн гривен).

НБУ признал банк «Траст» и Артем-банк неплатежеспообными в ноябре и декабре текущего года.

В 2016 году Нацбанк продиагностировал качество активов и достаточность капитала 40 банков, а в 2015 году — 20 банков. Диагностика оставшегося количества финучреждений будет проведена до конца сентября следующего года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что в Украине могут исчезнуть еще несколько банков.

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По материалам finance.ua