Банкопад: в Украине могут исчезнуть еще несколько банков

Эксперты предполагают, что еще несколько украинских банков будут выведены с рынка в ближайшее время

За три года в Украине исчезло 85 банков. Согласно официальным заявлениям, национализацией ПриватБанка государство завершило процесс очистки украинской банковской системы. Но так ли это на самом деле?

Государство называет банковскую люстрацию необходимым элементом реабилитации финансового сектора страны.

Тем не менее, эксперты не столь оптимистичны. Несмотря на то, что недавно Верховна Рада приняла законопроект, согласно которому государство гарантирует вкладчикам госбанков 100% от суммы их депозитов (даже если они превышают 200 тыс гривен), население не спешит доверять свои сбережения банкам. А ручное управление банковской системой несет в себе потенциальную угрозу.

Эксперты утверждают, что пик банкопада в Украине уже позади, но предупреждают, что еще несколько ненадежных банков будут ликвидированы.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинцы понесли деньги в ПриватБанк.

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По материалам podrobnosti.ua