Лицо как пароль: в Китае банкоматы будут работать по-новому

Один из китайских банков оснастил свои ATM передовой технологией для удобства клиентов
Клиенты китайского банка China Merchants Bank смогут снимать деньги с банкоматов, используя технологию распознавания лиц, которая будет интегрирована во все ATM банка в Шанхае к концу 2017 года.
Об этом сообщают в китайском издании South China Morning Post.
China Merchants Bank контролирует около 1 тыс банкоматов в 106 городах.
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Ранее сообщалось о том, что названо топ-10 стран по количеству биткоин-банкоматов.
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По материалам scmp.com