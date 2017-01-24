Лицо как пароль: в Китае банкоматы будут работать по-новому

24.01.2017 13:01

Один из китайских банков оснастил свои ATM передовой технологией для удобства клиентов

Банкоматы с технологией распознавания лиц

Лицо как пароль: в Китае банкоматы будут работать по-новому. Фото: dailymail.co.uk

Клиенты китайского банка China Merchants Bank смогут снимать деньги с банкоматов, используя технологию распознавания лиц, которая будет интегрирована во все ATM банка в Шанхае к концу 2017 года.

Об этом сообщают в китайском издании South China Morning Post.

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China Merchants Bank контролирует около 1 тыс банкоматов в 106 городах.

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Фото: dailymail.co.uk

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Фото: dailymail.co.uk

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Фото: dailymail.co.uk

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Фото: dailymail.co.uk

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что названо топ-10 стран по количеству биткоин-банкоматов.

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По материалам scmp.com

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