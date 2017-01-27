Назван самый популярный в Украине вид мошенничества с картами

Банкоматы – уже не мишень №1 для преступников

Мошенники продолжают совершенствовать свои навыки в карточном мошенничестве. По итогам 4 квартала 2016 мошенничество с банкоматами сократилось. Зато набирает оборты новый тренд – социальная инженерия и мошенничество через Интернет.

Об этом сообщили представители межбанковской ассоциации ЕМА во время конференции «Статистика и тенденции платежного мошенничества в 2016 году». Мероприятие состоялось 26 января в Киеве.

В последнем квартале 2016 года 63% всех случаев мошенничества с платежными картами приходилось на интернет и социальную инженерию.

В интернете мошенники рекламировали поддельные сайты по продаже несуществующих товаров. А также создавали фэйковые страницы пополнения счета для копирования номеров кредитных карт (фишинг).

Также преступники заставляли держателей карт раскрыть реквизиты, или перечислить средства, пользуясь их низкой финансовой грамотностью. Мошенники пытались узнать у жертв не только номера кредитных карт и PIN-коды, но и любую персональную информацию, которая может пригодиться в общении с сотрудником Call-центра и получении доступа к чужой карте.

На мошенничество с банкоматами приходится 24% всех зафиксированных случаев. Преступники занимались скиммингом (установкой на банкомат накладок для копирования данных с платежных карт) и кэш-треппингом (установка накладок на отверстие для наличных, которые блокируют выдачу).

На мошенничество через каналы дистанционного банковского обслуживания приходится 9% мошенничеств. А махинации с карточными данными в эквайринговой сети составили всего 3%.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, сколько денег мошенники украли с карт украинцев. По сравнению с 2015 годом показатель вырос в 4 раза.

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