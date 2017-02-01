close btn
PaySpaceMagazine
PaySpace Magazine 2016 #4
Сентябрь 2016 - Январь 2017

Банкинг в смартфонах или на компьютерах: как украинцы управляют финансами

01.02.2017 11:05

ПриватБанк опубликовал свою статистику по использованию Приват24 со смартфонов и компьютеров

Мобильный банкинг в Украине

Банкинг в смартфонах или на компьютерах: как украинцы управляют финансами. Фото: ninjamarketing.it

Количество пользователей Приват24, которые проводят финансовые транзакции через мобильное приложение, в январе превысило количество пользователей веб-версии электронного банка. Об этом сообщают в пресс-службе ПриватБанка.

За последнюю неделю января пользователи заходили в мобильное приложение Приват24 более 11 2016 965 раз. При этом, клиенты совершали следующие операции:

— пополняли счет мобильного телефона,

— совершали переводы с карты на карту,

— оплачивали коммунальные платежи,

— приобретали билеты на поезда и т. д.

В тот же период было зафиксировано лишь 5 085 429 авторизованных входов клиентов в веб-версию Приват24.

banking-privat-q

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине запускается новый мобильный NFC-кошелек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как изготавливают деньги в Украине: ТОП-5 интересных фактов с фото

 

Рубрики: БанкиНовостиПриватБанкУкраина

Материалы по теме