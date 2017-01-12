Банковские чат-боты начнут выдавать кредиты

Индийский YES Bank запустил новый сервис по предоставлению кредитов

Индийский YES Bank будет сотрудничать с компанией, которая базируется в Силиконовой долине — Gupshop — для разработки банковского чат-бота для своего кредитного продукта.

Сервис сейчас доступен в Facebook Messenger – YES mPOWER помогает потребителям получить полную информацию о кредитных продуктах банка и подтверждение соответствия требованиям для получения кредита. Бот предоставляет консультацию по всей линейке кредитных продуктов.

YES Bank стал первым банком в Индии, предоставившим возможность своим клиентам пользоваться услугами банковских чат-ботов — в апреле 2016 года банк запустил сервис YES TAG, который позволяет проводить банковские транзакции через мессенджеры.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Mastercard запустит чат-бота в Facebook.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Чат-боты и будущее банкинга

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чат-боты для бизнеса: возможности и перспективы

По материалам finextra.com