Бесконтактные платежи бьют рекорды в Великобритании

Британцы с каждым годом совершают все больше бесконтактных платежей

В 2016 году бесконтактные платежи в Великобритании увеличились на 166%, согласно новому исследованию от Barclaycard.

В 2015 году показатель вырос на 164%. Также компания Barclaycard выявила, что 50% британцев совершают бесконтактные платежи по меньшей мере один раз в месяц, а 21% — намерены начать пользоваться бесконтакными платежами чаще.

Согласно данным Британской ассоциации платежных карт (UK Cards Association, UKCA), сейчас в стране в обращении находятся более 100 млн бесконтактных платежных карт, а в октябре текущего года объем бесконтактных платежей достиг 2,8 млрд фунтов стерлингов.

Так, за этот год существенно вырос объем бесконтактных платежей в городах Великобритании. В Манчестере — на 325%, в Глазго и Эдинбурге — на 308% и 267% соответственно.

Но лидером по бесконтактным платежам остается Лондон: здесь почти половина (47%) всех транзакций до 30 фунтов стерлингов — бесконтактные. Лишь два года назад этот показатель был на уровне 30%.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине количество бесконтактных платежей вырастет вдвое.

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По материалам paymenteye.com