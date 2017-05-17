Безналичное общество: в Швеции даже Бог принимает цифровые платежи

Все больше церквей в Швеции начинают принимать пожертвования через мобильные приложения

В самой безналичной стране мира даже Бог принимает цифровые платежи.

Все больше церквей в Швеции начинают принимать пожертвования через мобильные приложения, а одна из церквей в городе Уппсала, основанная в XIII веке, даже принимает кредитные карты.

Желание церквей идти в ногу со временем демонстрирует активный переход Швеции к безналичному обществу: многие банки в стране перестали выдавать наличные, а ряд магазинов и музеев принимают к оплате только пластиковые карты. Даже продавцы на блошином рынке скорее примут платеж через популярное в Швеции мобильное приложение Swish, чем наличку.

Согласно статистической службе Швеции, банкноты и монеты в обращении упали до 56,8 млрд крон (6,4 млрд долларов) в первом квартале текущего года. Это самый низкий показатель с 1990 года и на 40% ниже, чем в пиковом 2007 году.

В Центробанке страны, который рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты, утверждают, что основной причиной падения популярности налички являются инновации в сфере финансовых технологий.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что на фоне постоянного развития финансовых и платежных технологий голландский банк ING совместно со стартапом Whydonate создадут бесконтактный ящик для сбора пожертвований.

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По материалам bloomberg.com