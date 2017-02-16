Регуляторы ЕС пообещали всецелую поддержку блокчейн-проектов

Вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Андрус Ансип заявил о том, что ЕК будет продолжать всецело поддерживать блокчейн-проекты.

Прошлой весной Европейский Парламент (ЕП) назначил рабочую группу возглавляемую ЕК, для изучения технологии блокчейн. Тогда член Европарламента Джейкоб фон Вайзекер описал инициативу, как один из методов регулирования блокчйен-экосистемы без необходимости введения дополнительного регулирования.

Уже сейчас ЕК поддерживает несколько проектов на основе технологии распределенного реестра — DECODE, D-Cent, MyHealth MyData. На очереди еще несколько проектов, сообщил Ансип.

Он добавил, что ЕК будет продолжать сотрудничать с Европарламентом в рамках будущих блокчейн-проектов.

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Ранее мы писали о том, что, по мнению, регулятора США, технология блокчейн изменит глобальную финансовую систему.

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По материалам coindesk.com