BNP Paribas предложил стартапам создать банк будущего

Французский банк заглянет в будущее банкинга благодаря идеям стартапов



Финучреждение объявило о запуске второго акселератора для финансовых стартапов. Основная цель инициативы – привлечь молодых предпринимателей к созданию безопасных и удобных банковских сервисов.

Программа рассчитана на 4 месяца. Она позволит представителям разных сфер банкинга найти новые источники роста и оптимизации внутренних процессов. А стартапам – разработать решения для рынка в оптимальных условиях и при поддержке профессионалов.

С марта 2017 года 10 стартапов, которые пройдут предварительный отбор, начнут работать над своими проектами. Подача заявок продлится до 15 января.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы публиковали топ-10 перспективных стартапов по мнению инвесторов. Эксперты назвали эти компании, сконцентрировавшись на корпоративных стартапах, то есть тех, которые продают свои услуги бизнесу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ — Финтех-стартапы будут получать специальные лицензии